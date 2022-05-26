Лавров заявил об американских биолабораториях в Армении и Центральной Азии

Глава МИД России Лавров: финансируемые США лаборатории находятся в Армении и Казахстане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что финансируемые американской стороной биолаборатории находятся в Армении и Центральной Азии. Об этом сообщает ТАСС.

«Такие лаборатории есть в Армении, Казахстане и в странах Центральной Азии. Мы с этими странами на двухсторонних началах и по линии ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности. — прим. «Ленты.ру») рассматриваем эти проблемы», — сказал Лавров.

Глава МИД сообщил, что Россия заключила или планирует заключить практически со всеми странами СНГ меморандумы о взаимодействии по биологической безопасности. Документы предполагают взаимное информирование о том, как развиваются биологические программы в каждой из стран.

«Эти меморандумы предполагают взаимное посещение и ознакомление с деятельностью лабораторий. Кроме того, записано, что на биологических объектах каждой из наших сторон не должно быть военных представителей любой третьей стороны», — пояснил Лавров.

Глава российского МИД также заявил, что подозрения России о том, что военные лаборатории США на территории Украины занимались разработкой биологического оружия, получили новые подтверждения.