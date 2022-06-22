В Тульской области перезахоронили останки погибших в годы ВОВ красноармейцев

На белевском Кургане Бессмертия прошла церемония перезахоронения останков воинов ВОВ

На Кургане Бессмертия в Белевском районе перезахоронили останки 43 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Участие в церемонии принял губернатор Тульской области, пишет ТАСС.

Церемония перезахоронения прошла в День памяти и скорби, 22 июня. Мероприятие завершилось ружейным салютом и возложением цветов. Отмечалось, что останки воинов были обнаружены в ходе региональных этапов «Вахты памяти» в 2021 и 2022 годах.

«За два года тяжелых боев в Белевском районе погибли десятки тысяч солдат и офицеров. Мы будем продолжать работу по восстановлению имен и подвигов, которые сегодня остаются неизвестными. Благодаря работе поисковиков удалось найти останки воинов, погибших при защите родной земли», — заявил Дюмин.

На белевском Кургане Бессмертия захоронено свыше тысячи воинов, имена 956 остаются неизвестными. Всего в районе расположено более 50 братских и одиночных могил советских бойцов.

В ночь с 21 на 22 июня около Ржевского мемориала Советскому солдату активисты Бессмертного полка России провели концерт «Песни нашего полка». Перед началом мероприятия около памятника прошла акция «Свеча памяти».