Украинский министр Дробович отказался создавать «культ Чайковского» в стране

Киевскую консерваторию имени Чайковского следует переименовать, заявил глава института национальной памяти Украины Антон Дробович, передает РИА Новости.

По его словам, на сайте кабинета министра активисты предложили отменить название музыкальной академии, объявив композитора «эмблемой российского имперского шовинизма». Тем не менее Дробович отверг обвинения в адрес Чайковского и сказал, что он достоин изучения наравне с Листом, Равелем и Бетховеном, однако в стране не следует «создавать его культ».

Поэтому, отметил он, Национальная музыкальная академия Украины должна отказаться от текущего наименования. Дробович также заметил, что среди сотрудников учебного заведения нет единого мнения касательно «проблемы».

Ранее министр культуры России Ольга Любимова заявила, что культура «отмены» в мире невозможна. Она привела в пример годы войны, а также период Советского Союза, подчеркнув, что даже тогда культурный диалог между странами сохранялся.