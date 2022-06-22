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Названа стоимость самой дешевой квартиры в Ялте

В июне 2022 года самая дешевая вторичная квартира в Ялте стоит 2,2 миллиона рублей

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В июне 2022 года самая дешевая квартира на вторичном рынке в Ялте стоит более двух миллионов рублей. Об этом свидетельствуют материалы агентства «Домус», предоставленные «Ленте.ру».

Эксперты проанализировали предложение, исключив из списка студии и переделанные под них комнаты. Самым доступным объектом назвали квартиру площадью 30 квадратных метров за 2,2 миллиона рублей, жилье находится на улице Халтурина. Самую дорогую квартиру города оценили в 206 миллионов рублей — жилье в 265 квадратных метров расположено в центре города недалеко от моря.

На данный момент на рынке выставлено более 1,7 тысячи квартир — за год объем предложения вырос на 16,6 процента. Больше всего выставлено на продажу двухкомнатных квартир. Самый скромный сегмент — многокомнатные квартиры. Приобрести однокомнатный вариант можно в среднем за 9,03 миллиона рублей, трехкомнатный — за 18,1 миллиона.

Ранее руководитель направлений вторичной и загородной недвижимости сервиса «Авито Недвижимость» Сергей Хахулин рассказал, что к апрелю 2022 года средняя стоимость квартиры на полуострове Крым достигла 5,65 миллиона рублей. По данным эксперта, каждый год показатель средней стоимости квартир на полуострове увеличивается примерно на 47 процентов.

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Нина Ташевская
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