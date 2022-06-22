Молдавия попросит ЕС бесплатно поставить летальное оружие

Президент Молдавии Санду попросит ЕС предоставить стране летальное оружие бесплатно

Молдавия попросит Европейский союз (ЕС) бесплатно поставить летальное оружие в рамках «мирной инициативы». Об этом со ссылкой на президента страны Майю Санду сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдавия».

Президент заявила о предоставлении со стороны ЕС военной помощи на 40 миллионов евро. Помимо этого, она также выразила надежду на получение бесплатного летального вооружения.

При этом политик назвала Молдавию «миролюбивой страной». «Мы не входим ни в один военный блок, чтобы рассчитывать на чью-либо помощь», — объяснила Санду. Тем не менее, армия должна быть готова в случае внешней агрессии, уточнила она, поэтому правительство должно вести переговоры для полноценного снабжения войск.

Ранее президент Молдавии попросила у Парижа поддержки в евроинтеграции республики. Санду назвала сближение с европейским объединением «стратегической целью» для Молдавии и выразила надежду на ускорение процесса интеграции.