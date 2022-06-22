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Популярный ведущий рассказал о сложностях работы на Первом канале

Ведущий «Сегодня вечером» Цискаридзе рассказал, что в программе бывают сложные собеседники

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Ректор Академии Русского балета, народный артист России и телеведущий Николай Цискаридзе оценил сложность работы в программе «Сегодня вечером» на Первом канале. Об этом он рассказал в интервью изданию «Аргументы и факты».

Артист отметил, что когда он впервые стал телеведущим, в программе «Взгляд» в 2001 году на Первом канале (тогда он назывался ОРТ — прим. «Ленты.ру»), ему было «сложно и страшно». Однако вжиться в роль ведущего передачи «Сегодня вечером», по словам Цискаридзе, оказалось «довольно просто».

«Другое дело, что [в программе "Сегодня вечером"] иногда бывают легкие собеседники, а иногда сложные. И от этого общения устаешь больше», — рассказал популярный артист. Вместе с тем собеседник издания подчеркнул, что после балета ему не кажется сложной никакая работа.

Ранее Цискаридзе раскрыл отношение к критике телезрителей. Он заявил, что не обращает внимания на негативные комментарии в сети, и объяснил причину этому.

Первый выпуск «Сегодня вечером», который провел Цискаридзе, вышел на Первом канале 7 мая. Программа была посвящена песням из знаменитых фильмов о Великой Отечественной войне. До него в роли ведущего ток-шоу выступал юморист Максим Галкин.

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Маргарита Щигарева
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