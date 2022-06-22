Врач назвал способ безопасно есть мороженое с больным горлом

Терапевт Сергей Лопатин: при больном горле мороженое можно есть мелкими кусками

Терапевт Сергей Лопатин рассказал, как безопасно есть мороженое людям с больным горлом. Врач назвал способ правильного поедания десерта в интервью с «Газетой.ру».

Он отметил, что больное горло не повод отказываться от любимого десерта, однако необходимо соблюдать меры предосторожности.

По словам специалиста, главное — соблюдать умеренность и есть мороженое мелкими кусками, тогда ничего страшного с горлом не случится.

«Воспаление в горле вызывает не холод как таковой, а бактерии и вирусы. При определенных условиях мороженое действительно может ускорить развитие болезни. Оно охлаждает поверхностную пленку слизистой, защищающей наше горло. На этом фоне вирусы могут начать размножаться быстрее и провоцировать другие заболевания ротоглотки», — объяснил Сергей Лопатин.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала мороженое одним из главных врагов фигуры среди летних продуктов. По ее словам, употребляя его часто в жару, можно незаметно набрать вес.