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Возбуждено дело о реабилитации нацизма из-за комментариев россиянина в интернете

В Красноярске 41-летний россиянин стал фигурантом дела о реабилитации нацизма в интернете

Фото: Unsplash

В Красноярске в отношении 41-летнего россиянина возбудили дело по статье 354 («Реабилитация нацизма с использованием интернета») УК РФ. Об этом в среду, 22 июня, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По данным следствия, начиная с октября 2020 года мужчина создал в интернете персональную страницу под вымышленным именем. В различных сообществах социальной сети он оставлял комментарии с положительной оценкой действий войск нацистской Германии, содержащие отрицание факта победы русских в Великой Отечественной войне.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается»,— рассказала Юлия Арбузова.

19 марта сообщалось, что в Норильске арестовали местного жителя, разместившего в соцсетях видео с сожжением георгиевской ленты.

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Владимир Седов
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