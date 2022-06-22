Двоих иностранцев осудили на четыре года за изнасилование девушки-инвалида

На Камчатке двоих иностранцев осудили на 4 года за изнасилование девушки-инвалида в гараже

В Петропавловске-Камчатском двоих жителей 23 и 35 лет осудили на четыре года за изнасилование 17-летней девушки-инвалида. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Елена Ильина.

Судом установлено, что вечером 5 декабря 2021 года сообщники через приятеля познакомились с несовершеннолетней, после чего пригласили ее в район Мишенной сопки. Затем, как рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе прокуратуры Камчатского края, иностранцы привезли потерпевшую в металлический гараж на улице Автомобилистов и надругались над ней, воспользовавшись ее беспомощным состоянием из-за психического расстройства.

По поручению председателя СКР Бастрыкина дело находилось на контроле в центральном аппарате ведомства.

3 июня стало известно, что в Кронштадте троих граждан Узбекистана задержали за изнасилование двух молодых россиянок.