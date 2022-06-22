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Трое бывших сотрудников Минобороны осуждены за 126 эпизодов мошенничества

Трое бывших сотрудников Минобороны осуждены за мошенничество с ипотекой для военнослужащих

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Трое бывших сотрудников Минобороны осуждены за мошенничество с ипотекой для военнослужащих и взятки — всего им вменено 126 эпизодов; не признавший вину лидер преступной группы получил 8 лет, а его сообщники — 3,5 и 7,5 года колонии. Об этом в среду, 22 июня, сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, трое фигурантов рассчитывали похитить 110 миллионов рублей из бюджета накопительно-ипотечной системы для военнослужащих, но на момент поимки их добычей из обозначенной суммы стали 58 миллионов рублей. Все незаконные действия экс-сотрудник Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева майор Максим Монид, офицер медслужбы Западного военного округа (ЗВО) Андрей Морозов и бывший военнослужащий Андрей Павленко совершили с 2013 по 2017 годы.

Преступники подыскивали малообеспеченных или асоциальных людей, не связанных с военной службой, и фиктивно зачисляли их в ряды Минобороны. Затем их делали участниками накопительно-ипотечной системы по программе «Росвоенипотека»; эту программу в 2005 году учредили по распоряжению президента Владимира Путина. В ее рамках ипотечные выплаты в период прохождения службы делает государство, начисляя средства на именной счет участника программы.

Задержания и обыски в домах фигурантов проводили военные следователи из Следственного комитета России по ЗВО и военная контрразведка ФСБ в 2017 году. В ходе следствия выяснилось, что лидер группы Павленко в 2011 году был осужден на два года условно с испытательным сроком три года за мошенничество и покушение на мошенничество. Суд также удовлетворил гражданский иск Министерства обороны на 54 миллиона рублей — это ущерб, из которого вычли возмещенную фигурантами сумму.

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