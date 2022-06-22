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Продление режима ЧП в Молдавии назвали «узурпацией власти»

Молдавский оппозиционер Шор назвал продление режима ЧП в стране «узурпацией власти»
Илан Шор

Илан Шор. Кадр: Ilan Shor / YouTube

Президентская партия «Действие и солидарность» узурпирует власть продлением чрезвычайного положения (ЧП) в Молдавии. Об этом заявил лидер антиправительственной партии «Шор» Илан Шор, передает РИА Новости

Комиссия по чрезвычайным ситуациям страны заявила о продлении режима ЧП еще на 45 дней из-за специальной военной операции России на Украине. Решение по этой проблеме будет принято парламентом в четверг, 23 июня.

Оппозиционер назвал действия правящей партии преступлением, поскольку таким образом она стремится проводить свою политику в обход мнения парламента. «То, что делает ПДС (партия «Действие и солидарность» — прим. «Ленты.ру»), означает злоупотребление властью, а также узурпацию государственной власти и ее осуществление от своего имени», — добавил он.

Шор также отметил, что за эти правонарушения в стране предусмотрены «чрезвычайно суровые наказания».

24 февраля парламент страны ввел режим ЧП в стране на 60 дней из-за ситуации на Украине. Комиссия обосновала необходимость решения «сохраняющимися рисками для энергетической безопасности страны, безопасности границ, необходимостью дальнейшего управления потоками беженцев из Украины».

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Алевтина Запольская
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