Назван способ избежать панических атак в самолете

Главный врач Шереметьево Волга порекомендовал отказаться перед полетом от алкоголя и кофе

Россиянам посоветовали отказаться перед полетом в самолете от алкоголя, небольшие дозы которого могут спровоцировать панические атаки. Способ избежать проблем со здоровьем назвал главный врач медико-санитарной части международного аэропорта Шереметьево Сергей Волга, пишет РИА Новости.

По словам медика, употребление алкоголя вызывает обезвоживание, которое и так усиливается самим фактом полета в самолете. Дополнительный негативный фактор вызывает дискомфорт или ухудшение самочувствия, а в стрессовой ситуации могут проявиться панические атаки или неадекватное поведение.

Врач отметил, что перед полетом рекомендуется также отказаться от кофе и пить много воды. Кроме того, он посоветовал надевать компрессионный трикотаж, чтобы компенсировать или профилактировать варикозное расширение вен ног.

«Какой-то особой подготовки для перелета не требуется, но тем не менее мы рекомендуем как следует выспаться, исключить накануне перелета алкоголь, большое количество кофе, исключить или сократить продукты, которые могут вызывать повышенное газообразование», — подытожил Волга.

Ранее в июне врачи назвали туристам способы защититься от болезней во время поездок. Так, медики посоветовали авиапассажирам занимать места у окна, поскольку они считаются самыми чистыми, а также протирать столик, пряжку ремня безопасности и подлокотники антибактериальными салфетками.