Жители Татарстана решили возродить старинный обряд поклонения солнцу

Жители Тетюшского района Татарстана решили возродить обряд поклонения солнцу

В селе Кильдюшево Тетюшкского района Татарстана жители решили возродить старинный обряд поклонения солнцу во время праздника «Валда Шинясь». Об этом рассказала организатор мероприятия Марина Кудошова, передает «Татар-информ».

В переводе на русский язык «Валда шинясь» означает светлый день и ассоциируется с ярким, светлым солнцем, изобилием и плодородием. Раньше люди каждое утро начинали с поклона солнцу, а в день летнего солнцестояния проводили в центре села специальные обряды.

В этом году праздник начнется с обряда «Шити сюконяма» («Поклонение солнцу»). По традиции в нем принимают участие бабушки и дети. Кудошова добавила, что моления в селе проводились с 1648 года, даты основания села Кильдюшево. В прошлом веке обряд перестали проводить.

«На рассвете бабушка встает, умывается, зажигает свечу перед иконами, молится и собирает корзину. В корзину она кладет нехитрую снедь — хлеб, блины, яйца, пирог и выходит на перекресток. На перекрестке собираются ее подруги — такие же бабушки, все вместе они идут на родник под названием Кереметь — это святой источник, место моления мордвы», — рассказала Марина Кудошова.

Она отметила, что в обряде принимают участие 5 женщин. Они набирают воду и поднимаются на пригорок, на котором проводится моление Верховному Богу Шкаю и Богу Солнца Ши-Пазу. Параллельно в это же время на костре готовится обрядовое блюдо — «Ал ям». В этот момент к празднику присоединяются дети, и если задается жаркий день, обливаются водой. После молитв и приготовления блюда начинается совместная трапеза.

Для гостей праздника также будут представлены мордовские народные игры, традиционная кухня и напитки. После мероприятия они смогут погрузиться в традиционный уклад крестьянской жизни, порыбачить, поесть свежеприготовленной ухи и другие традиционные блюда мордовской кухни, посоревноваться в поднятии бревна и ознакомиться с традиционными ремеслами.

Кроме того, артисты представят театрализованный пролог «Шинь часттнень коряс эрямс маштома» («Искусство жить по солнечным часам»), повествующий об истории мордовского народа, его традициях и обычаях. На празднике также выступят самодеятельные творческие коллективы из Татарстана и соседних регионов.