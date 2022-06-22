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Дерматолог перечислила ошибки россиян во время загара

Дерматолог Юлия Галлямова порекомендовала выбирать солнцезащитные средства с SPF 30 и выше

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Дерматолог, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Юлия Галлямова перечислила ошибки россиян во время загара. Своим комментарием она поделилась с порталом Ura.ru.

По мнению специалиста, многие неправильно подбирают средства от ультрафиолетового излучения и не обновляют их вовремя. «Дерматологи бьют тревогу по поводу фотозащиты. Ее никто не использует», — комментирует она.

Кроме того, эксперт заявила, что кремы с SPF (Sun Protection Factor) 15 или 20 не считаются полноценной защитой от ультрафиолета. В связи с этим Галлямова порекомендовала выбирать средства с фильтром от 30 и выше. При этом специалист пояснила, что такая защита действует два часа, затем средство необходимо нанести повторно. «Считается, что средства с низким уровнем защиты не имеют профилактического воздействия, если мы говорим о защите от такого заболевания, как меланома. При ярком солнце подойдет средство с SPF 50, а при пасмурной в городских условиях будет достаточно 30», — отметила врач.

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Дерматолог особенно призвала не пренебрегать этими рекомендациями людям со светлыми глазами, волосами и кожей. «У них больше вероятности развития рака, предрака кожи и меланомы», — заключила специалистка.

Ранее в июне российский врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая перечислила главные ошибки при уходе за кожей в летний сезон. По словам врача, летом многие люди отказываются от использования солнцезащитных средств. «В своей практике мы ежедневно сталкиваемся с пигментными пятнами различных размеров и диаметров, которые возникают вследствие обгорания кожи или под действием инсоляции, так как люди пренебрегали использованием косметических средств с SPF», — рассказала Дышлевая и добавила, что ультрафиолет провоцирует появление ранних признаков старения и сухость кожи. В связи с этим доктор порекомендовала запастись средствами, предназначенными для ухода за кожей после загара, например, спреями, лосьонами или молочком с содержанием алоэ вера и пантенола.

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Дарья Шляпужникова
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