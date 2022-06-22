Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Брэд Питт рассказал об участии в собраниях анонимных алкоголиков

Актер Брэд Питт рассказал, что полтора года посещал собрания анонимных алкоголиков

Фото: AdMedia / MediaPunch / globallookpress.com

Голливудский актер Брэд Питт рассказал, что полтора года посещал собрания анонимных алкоголиков. Интервью с ним опубликовало издание GQ.

Артист принимал участие в собраниях в 2016 году после расставания с актрисой Анджелиной Джоли. «У меня здесь была очень крутая мужская группа, очень закрытая и избирательная, так что это было безопасно», — вспомнил он.

Питт опасался, что в группах найдутся люди, которые будут записывать его речи. Он отметил, что с подобным столкнулся Филип Сеймур Хоффман, скончавшийся в 2014 году от передозировки наркотиками.

В феврале Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли. Артист обвинил бывшую жену в тайной продаже французской винодельни Chateau Miraval, находящейся в их совместном владении. Покупателем оказался российский бизнесмен из списка Forbes Юрий Шефлер.

Питт в исковом заявлении указал, что Джоли никогда не спрашивала его согласия на продажу части имущества и намеренно скрывала от него условия сделки. В результате «Шефлер подорвал его способность управлять винодельней», отметил актер.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Власти Калининграда назвали варианты решения проблемы транзита через Литву
Продление режима ЧП в Молдавии назвали «узурпацией власти»
В Москве накрыли сеть интим-притонов с офисом и колл-центром
Брэд Питт рассказал об участии в собраниях анонимных алкоголиков
Звезда Comedy Woman рассказала о последней встрече с Пьером Нарциссом
Венгрии захотели помочь отказаться от газа из России
Российская авиакомпания приготовилась разбирать самолеты на запчасти
Спутник США снимал Новошахтинский НПЗ за три дня до атаки беспилотников
Мечтающую найти мужа богатую россиянку обманули в Tinder на 250 тысяч рублей
Госдума одобрила право властей засекретить сведения о золотом запасе России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.