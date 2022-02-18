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Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за винодельни

Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в тайной продаже винодельни российскому бизнесмену

Фото: Philippe Laurenson / Reuters

Голливудский актер Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли. Об этом сообщает TMZ.

Артист обвинил бывшую жену в тайной продаже французской винодельни Chateau Miraval, находящейся в их совместном владении. При этом, выяснил портал, покупателем оказался российский бизнесмен из списка Forbes Юрий Шефлер.

В результате Питт в исковом заявлении указал, что Джоли никогда не спрашивала его согласия на продажу части имущества и намеренно скрывала от него условия сделки. В результате «Шефлер подорвал его способность управлять винодельней», отметил актер. Он требует расторгнуть сделку и обязать экс-супругу возместить убытки.

Ранее Питт обвинил Джоли в заговоре и «систематическом воспрепятствовании» из-за попытки продать половину их общего поместья. По утверждению адвокатов актера, она якобы пытается продать свою часть за символическую сумму. Подобная сделка поможет обойти право Питта распоряжаться владением и получать от него прибыль. Тогда приближенный к разбирательствам источник негативно оценил действия Джоли. «Неизменно, действия Анджелины по отношению к Брэду мстительны. Это еще один пример того, как человек пытается обойти правила и уклониться от своих обязательств», — заявил он.

Марина Совина
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