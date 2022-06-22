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Представлена самая точная модель литосферных плит

Earth-Science Reviews: ученые в Австралии создали самую подробную модель литосферных плит

Изображение: University of Adelaide

Сотрудники Университета Аделаиды в Австралии представили самую точную модель литосферных плит. Она позволит лучше прогнозировать тектонические сдвиги, последующие землетрясения и извержения вулканов. Результаты исследования описаны в Earth-Science Reviews.

Предыдущие обновления карт проводились в 2003 году и состояли преимущественно из крупных участков. В новом проекте специалисты подробно прорисовали и отобразили движение микроплит. Такая точность дает возможность отследить распределение движения плит 90 процентов землетрясения, 80 процентов извержений вулканов за последние почти три миллиона лет. В то же время на предыдущих версиях карт были зафиксированы только 65 процентов землетрясений.

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Как уточнили геологи, самые масштабные сдвиги литосферных плит происходили в западной части Северной Америки: там край Тихоокеанской плиты представлен в разломах Сан-Андреас и Королевы Шарлотты. Кроме того, в модель внесли данные деформаций всех зон к северу от Индии.

В марте 2022 года команда специалистов из Португалии и Германии предложила новую геологическую модель, в которой объясняется загадка движения тектонических плит Земли и появление новых зон субдукции.

Синдром отмены: Россия


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Елена Апазиди
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