Замначальника российского СИЗО попался на взятке бытовой техникой

В Саратове замначальника СИЗО задержали за взятку в 160 тысяч рублей

В Саратове замначальника российского СИЗО стал фигурантом уголовного дела по статье 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Об этом в среду, 22 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в мае временно исполняющий обязанности начальника СИЗО получил взятку в виде имущества на сумму 160 тысяч рублей от россиянина, просившего о послаблении режима для своей сестры, содержавшейся в учреждении. Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах речь идет о заместителе начальника по безопасности и оперативной работе СИЗО-1 Денисе Музыреве.

«Противоправные действия должностного лица выявлены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области совместно с ОСБ УФСИН России по Саратовской области», — сообщает СКР.

В ближайшее время в отношении задержанного будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

25 мая сообщалось, что Усть-Лабинский районный суд приговорил к семи годам и двум месяцам лишения свободы бывшего начальника колонии Дмитрия Пожарского и к трем годам заключения экс-заведующего бюро судебно-медицинской экспертизы Игоря Ковалева за сокрытие смерти заключенного, умершего от передозировки наркотиков.