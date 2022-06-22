Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянина осудили за призывы в СИЗО вступить в «Правый сектор»

Жителю Норильска дали 9 лет колонии за призывы в СИЗО вступить в «Правый сектор»

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

1-й Восточный окружной военный суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима жителя Норильска, призывавшего сокамерников по СИЗО вступить в украинскую экстремистскую организацию «Правый сектор» (запрещена в России). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой пресс-службу управления ФСБ России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, 33-летний осужденный, находясь в одном из следственных изоляторов города, агитировал других арестантов участвовать в боевых действиях против военнослужащих ДНР на стороне Украины. Также он призывал их совершать теракты в госучреждениях.

В октябре 2021 года в отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по статьям 282 («Организация экстремистского сообщества») и 205 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

6 мая сообщалось, что воры в законе на сходке в Дубае призвали украинских арестантов не поддерживать режим на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об уничтожении 500 бойцов ВСУ на украинском заводе
Мужчина с двумя ножами напал на прохожих возле храма в Москве
Россиянам предложили покупать одежду на рынках
Названа основная проблема отстающих в мусорной реформе регионов
Сопоставимая с размерами Чиксулуба комета пролетит рядом с Землей
Захарова прокомментировала «высокомерную ноту» Британии по осужденным наемникам
Таиланд экстрадировал гражданина России Украинского в США
В России решили изменить тарифы на ОСАГО из-за подорожания запчастей
Российская авиация уничтожила украинский «Бук-М1» в ДНР
В ЛНР заявили об окружении украинских военных под Лисичанском
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.