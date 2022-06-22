Россиянина осудили за призывы в СИЗО вступить в «Правый сектор»

Жителю Норильска дали 9 лет колонии за призывы в СИЗО вступить в «Правый сектор»

1-й Восточный окружной военный суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима жителя Норильска, призывавшего сокамерников по СИЗО вступить в украинскую экстремистскую организацию «Правый сектор» (запрещена в России). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой пресс-службу управления ФСБ России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, 33-летний осужденный, находясь в одном из следственных изоляторов города, агитировал других арестантов участвовать в боевых действиях против военнослужащих ДНР на стороне Украины. Также он призывал их совершать теракты в госучреждениях.

В октябре 2021 года в отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по статьям 282 («Организация экстремистского сообщества») и 205 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

6 мая сообщалось, что воры в законе на сходке в Дубае призвали украинских арестантов не поддерживать режим на Украине.