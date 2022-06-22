Таиланд экстрадировал гражданина России Украинского в США

Таиланд выдаст США россиянина Украинского, несмотря на постановление об экстрадиции в РФ

Бангкок принял решение выдать россиянина Дмитрия Украинского США, несмотря на принятое ранее постановление об экстрадиции в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

«Шестнадцатого июня гражданин России Дмитрий Украинский был экстрадирован из Таиланда, несмотря на наличие двух противоречащих друг другу судебных решений Королевства Таиланд о его выдаче в США и одновременно в Россию, а также отсутствия дополнительного судебного разбирательства в обстановке крайней секретности, которая более была похожа на похищение», — рассказал он.

Соединенные Штаты обвиняют Украинского в кибермошенничестве, хакерстве и отмывании денег в составе преступной группы. Против него возбуждено уголовное дело по статье об отмывании денег в рамках таиландского законодательства.

По словам Мельникова, родных задержанного и российскую дипмиссию не уведомили об его экстрадиции. «Консульство России должно было быть немедленно проинформировано о задержании и местонахождении господина Украинского, что не было своевременно сделано и, в свою очередь, привело к крайней обеспокоенности членов его семьи и нарушению его прав на предоставление консульской помощи и права на юридическую помощь и защиту и создаёт предпосылки для предположений об оказании на него со стороны ряда сотрудников правоохранительных органов США неправомерного давления», — заключил он.

Дмитрий Украинский был арестован в Таиланде по запросу американского ФБР в 2016 году. Вместе с россиянином под стражу была взята гражданка Узбекистана Ольга Комова. Задержанные обвиняются в создании и распространении программы для кражи данных о финансовых переводах со счетов граждан США, Австралии, Италии и Германии и подданных Британии и Японии. В результате деньги оседали на их счетах.