Внезапно появившаяся на дороге яма поглотила британского мотоциклиста

Под Лондононом мотоциклист провалился во внезапно возникшую в асфальте шестиметровую яму

В городе Бекслихит под Лондоном внезапно возникшая на дороге яма поглотила мотоциклиста. Британец провалился в дыру в асфальте шириной шесть метров, сообщает The Daily Mail.

Инцидент произошел на оживленной улице Мартенс-авеню. К месту происшествия вызвали полицию и пожарных, но они не смогли выяснить причину случившегося. По словам очевидцев, яма образовалась по всей ширине дороги, а ее глубина достигает 4,9 метра — сейчас это место огорожено, а проезд по трассе приостановлен. Упавшего в дыру водителя мотоцикла вытащили работники спецслужб — согласно их данным, мужчина не пострадал.

Ранее автомобиль с водителем внутри провалился во внезапно образовавшуюся воронку в пригороде австралийского города Аделаида. Прибывшие на место полицейские обнаружили транспортное средство наполовину погруженным в большую дыру, затопленную водой и грязью. Машину извлекли из ямы и отбуксировали с места происшествия. Водитель авто не пострадал.