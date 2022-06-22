Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Внезапно появившаяся на дороге яма поглотила британского мотоциклиста

Под Лондононом мотоциклист провалился во внезапно возникшую в асфальте шестиметровую яму

Фото: Shutterstock

В городе Бекслихит под Лондоном внезапно возникшая на дороге яма поглотила мотоциклиста. Британец провалился в дыру в асфальте шириной шесть метров, сообщает The Daily Mail.

Инцидент произошел на оживленной улице Мартенс-авеню. К месту происшествия вызвали полицию и пожарных, но они не смогли выяснить причину случившегося. По словам очевидцев, яма образовалась по всей ширине дороги, а ее глубина достигает 4,9 метра — сейчас это место огорожено, а проезд по трассе приостановлен. Упавшего в дыру водителя мотоцикла вытащили работники спецслужб — согласно их данным, мужчина не пострадал.

Ранее автомобиль с водителем внутри провалился во внезапно образовавшуюся воронку в пригороде австралийского города Аделаида. Прибывшие на место полицейские обнаружили транспортное средство наполовину погруженным в большую дыру, затопленную водой и грязью. Машину извлекли из ямы и отбуксировали с места происшествия. Водитель авто не пострадал.

Ударная волна
Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Силы ЛНР пресекли попытку прорыва украинских военных
Миру предсказали кризис с 50-процентной вероятностью
Россиянам назвали запрещенные в квартире ремонтные работы
Доктор Мясников предупредил об опасности лекарств от аритмии
В США допустили применение Байденом военных полномочий из-за ситуации с бензином
Военные специалисты оценили эффективность РСЗО HIMARS для украинских военных
Внезапно появившаяся на дороге яма поглотила британского мотоциклиста
51-летняя Клаудия Шиффер показала тело в бикини
США уверены в снятии Турцией возражений о приеме Финляндии и Швеции в НАТО
МИД обвинил Запад в нарушении российско-турецкого авиасообщения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.