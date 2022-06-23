Чехия подтвердила смерть своего гражданина на Украине

МИД Чехии подтвердил смерть своего гражданина Яника, воевавшего на Украине

Министерство иностранных дел Чехии подтвердило данные о смерти своего гражданина Михала Яника, воевавшего на Украине в качестве наемника. Сейчас ведомство занимается процессом возвращения его тела на родину, пишет RTVI.

На момент публикации сайт чешского МИД никакой информации по этому поводу не публиковал.

Убитый чешский наемник состоял в батальоне «Карпатская Сечь» при 93-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщало ранее RTVI. По данным издания, он был убит во время минометного обстрела 10 июня.

Утверждается, что на Украину Яник приехал в начале боевых действий в качестве волонтера, он занимался помощью вынужденным переселенцам, в частности — возил продукты нуждающимся. В мае он взял в руки оружие и записался в батальон ВСУ, хотя до этого не участвовал в боевых действиях. Уточняется также, что Яник стал первым гражданином Чехии, убитым на Украине во время вооруженного конфликта.