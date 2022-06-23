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Участнику банды дали десять лет за ограбление банков на 60 миллионов рублей

В Саратове суд приговорил члена банды к 10 годам за ограбление банков на 60 млн рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Саратовский областной суд приговорил к десяти годам лишения свободы одного из членов банды, промышлявшей 12 лет налетами на банки. Об этом в четверг, 23 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимого признали виновным по ряду статей Уголовного кодекса России, среди которых есть разбой, грабеж, кража, бандитизм, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд наложил на него штраф в размере 420 тысяч рублей.

Мужчина со знакомым с 2008 года занимался ограблением банков, уточняет ТАСС. На криминальный путь он вступил, отработав несколько лет в охранных структурах, поэтому знал, как устроены системы сигнализации. В 2009 году к налетчикам присоединился знакомый, который освободился из тюрьмы. Вместе они похитили наличность и драгоценности на 60 миллионов рублей. При этом бандиты покушались на хищение еще 195 миллионов рублей. До 2020 года они совершили более 30 разбойных нападений.

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Екатерина Власова
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