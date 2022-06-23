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Отдохнувшая в Абхазии россиянка ужаснулась скупости и лживости владельца отеля

Читательница «Тонкостей туризма» пожаловалась на экономию электричества в отеле Абхазии

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская туристка, отправившаяся на отдых на абхазский курорт Цандрипш, рассказала о неудачном опыте выбора места проживания. Своей историей она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован в блоге на «Яндекс.Дзене».

Путешественница остановилась в мини-отеле, который выбрала по отзывам на его странице во «ВКонтакте». «Но, увидев это место, решили в срочном порядке уехать», — такой фразой россиянка описала первое впечатление о локации. По словам автора отзыва, владелица гостиницы солгала о реальных условиях размещения, сильно приукрасив действительность.

Так, туристка пожаловалась, что за территорией отеля нет ни одного тротуара и фонаря, дороги разбиты, «кругом открытые канализационные люки, камни и мусор», а пляж оказался необорудованным. Кроме того, девушка ужаснулась скупости хозяев отеля, которые часто выключали электричество в целях экономии, отказывались менять постельное белье и следить за чистотой на общей кухне.

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«Хозяйка говорит все, что в голову ей приходит. Она постоянно сидит на летней кухне и наблюдает за гостями, делает свои выводы, типа в ноутбуке работает, а просто чувствуешь, что она выгуливает тебя — это мне лично очень мешало отдыхать. Я ведь не собиралась ничего ломать и портить. Этот отель похож на режимный объект», — заявила россиянка.

Туристка решила съехать через пять дней отдыха — при этом чтобы вернуть деньги, ей пришлось обратиться в полицию. Также путешественница рассказала, что сразу после компенсации хозяйка отеля внесла ее в черный список во «ВКонтакте», не дав таким образом разместить отрицательный отзыв.

Ранее в июне российские туристы, побывавших в отеле «все включено» в Абхазии, возмутились поведением самостоятельных путешественников-«дикарей» у моря. По их словам, отдыхающие постоянно норовили занять лежаки постояльцев гостиницы и возмущались правилами пребывания на пляже.

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Дарья Рыбак
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