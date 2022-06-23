В Белоруссии пожаловались на провокации с беспилотниками со стороны Украины

Делегация Минска на форуме ОБСЕ заявила о провокациях с беспилотниками со стороны Киева

Делегация Минска на форуме ОБСЕ пожаловалась на провокации со стороны Киева с применением беспилотников: только в мае границу Белоруссии нарушили 17 дронов, прилетевших со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что заявление было сделано во время выступления на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, который состоялся 22 июня в Вене.

Как рассказали в Минске, беспилотники залетали на территорию Белоруссии на глубину до трех километров.

9 июня в Белоруссии сообщили о попытке атаки со стороны Киева: украинские военные задействовали боевой дрон с гранатами. Инцидент произошел утром 30 мая на границе с Украиной. Предполагается, что беспилотник пытался ударить по расположению белорусских войск. В результате дрон был нейтрализован.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил создать в вооруженных силах оперативное командование на украинском направлении.