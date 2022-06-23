Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Белоруссии пожаловались на провокации с беспилотниками со стороны Украины

Делегация Минска на форуме ОБСЕ заявила о провокациях с беспилотниками со стороны Киева

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Делегация Минска на форуме ОБСЕ пожаловалась на провокации со стороны Киева с применением беспилотников: только в мае границу Белоруссии нарушили 17 дронов, прилетевших со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что заявление было сделано во время выступления на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, который состоялся 22 июня в Вене.

Как рассказали в Минске, беспилотники залетали на территорию Белоруссии на глубину до трех километров.

9 июня в Белоруссии сообщили о попытке атаки со стороны Киева: украинские военные задействовали боевой дрон с гранатами. Инцидент произошел утром 30 мая на границе с Украиной. Предполагается, что беспилотник пытался ударить по расположению белорусских войск. В результате дрон был нейтрализован.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил создать в вооруженных силах оперативное командование на украинском направлении.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В ЛНР сообщили о взятии двух населенных пунктов
Две тысячи окруженных в Донбассе украинских военных захотели сдаться
В Белоруссии пожаловались на провокации с беспилотниками со стороны Украины
Проигравший суд Шатунову продюсер «Ласкового мая» прокомментировал смерть певца
В Лос-Анджелесе захотели запретить вредные заправки для машин
Россиянам назвали способ получить украинские визы
Народная милиция ЛНР вошла в еще один населенный пункт Донбасса
Российский Минфин назвал санкции финансовой ядерной бомбой
Диетолог назвала пять вкусных продуктов для борьбы с воспалительными процессами
Украина получила американские РСЗО HIMARS
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.