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Глава ФРС США опроверг слова Байдена о виновнике инфляции

Глава ФРС США Пауэлл опроверг слова Байдена о том, что инфляция в стране связана с Россией

Фото: Leah Millis / Reuters

Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что спецоперация России на Украине не является главным виновником инфляции в стране. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Во время слушаний в одном из комитетов сената республиканец Билл Хагерти уточнил у главы ФРС США, связан ли рост цен в стране с действиями Москвы, как это пытается изобразить американское руководство. В ответ Пауэлл подчеркнул, что «инфляция в США определенно была высокой» и до начала российской специальной военной операции на Украине.

«Рад, что вы озвучили это. Администрация Байдена, похоже, намерена снять с себя вину», — отметил Хагерти. Сенатор также добавил, что Белый дом занимается дезинформацией и перекладывает ответственность за собственные неудачи на Москву.

По итогам мая годовая инфляция в США неожиданно разогналась до 8,6 процента и стала максимальной с прошлого века, побив рекорд декабря 1981 года. Ранее президент США Джо Байден объяснил рост цен в стране «подорожанием Путина». «Мы никогда не видели ничего подобного "налогу Путина" сразу на еду и бензин», — сказал он, комментируя майские данные о рекордной за более чем 40 лет инфляции в стране.

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Марина Совина
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