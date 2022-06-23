В Москве санкционировали заочный арест украинского военного

В Москве суд заочно арестовал украинского военного Бурковского за запрещенные методы войны

Савеловский суд Москвы санкционировал избрание меры пресечения украинскому военному Сергею Бурковскому, обвиняемому Следственным комитетом (СК) России в применении запрещенных методов ведения войны. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

По ходатайству следствия вынесено постановление о заочном аресте офицера сроком на два месяца. Он будет взят под стражу в случае задержания, экстрадиции или депортации на территорию России.

Бурковскому инкриминируют статью 336 Уголовного кодекса (УК) РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») с наказанием в виде лишения свободы от 10 до 20 лет.

24 февраля Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).