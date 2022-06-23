В мире удвоился вред от одного вида деятельности

Phys.org: за последние 20 лет в мире удвоились выбросы CO2 от производства цемента

За последние 20 лет в мире удвоился объем выбросов двуокиси углерода (CO2) от производства цемента. Об этом сообщает Phys.org со ссылкой на данные Центра международных климатических исследований и организацию Global Carbon Project, которая оценивает глобальные выбросы парниковых газов и их причины.

В 2021 году во время производства цемента для зданий и другой инфраструктуры в атмосферу выбросили почти 2,9 миллиарда тонн двуокиси углерода — семь процентов всех выбросов углерода. В 2002 году показатель находился на уровне около 1,4 миллиарда тонн. Ученые уточнили, что опасность этого вида деятельности для планеты состоит в том, что для производства цемента требуется большое количество тепла, а в процессе выбрасываются вредные вещества.

По данным исследователей, часть ответственности за увеличение показателя лежит на Китае — в 2021 году на страну пришлось более половины мировых выбросов. Из-за деятельности Китая общемировое значение с 1992 года увеличилось более чем в три раза, причем каждый год оно повышается на 2,6 процента.

«Выбросы цемента росли быстрее, чем из большинства других источников углерода. Примечательно то, что они никогда не снижались во время пандемии коронавируса. При этом они не росли так сильно, но никогда не снижались, как нефть, газ и уголь. Честно говоря, я думаю, это потому, что китайская экономика никогда полностью не прекращала работу», — объяснил профессор Роб Джэксон.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что климатические изменения и их последствия уже стали угрозой почти для половины человечества. По его словам, при выполнении текущих национальных обязательств по климату достичь таких результатов не удастся — уровень выбросов, по его оценкам, повысится на 14 процентов к концу этого десятилетия.