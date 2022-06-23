Организованная «Роснефтью» экспедиция продолжит изучение белой чайки в Арктике

Исследователи продолжат наблюдения за популяцией белой чайки, начатые в 2020 году

В северо-восточную часть Карского моря отправилась экспедиция, организованная Арктическим научным центром «Роснефти» и Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом. Исследователи будут продолжать наблюдения за популяцией белой чайки, которые были начаты в 2020 году. Об этом говорится в сообщении «Роснефти».

Ученые проведут исследования этого редкого вида морских птиц на острове Визе в течение всего периода гнездования — около двух месяцев. Специалисты планируют собрать данные об особенностях питания, численности птиц, путях миграции.

Забота об окружающей среде является одним из приоритетов деятельности НК «Роснефть». Компания реализует ряд инициатив, направленных на сохранение и восстановление природных ресурсов, а также изучение арктических животных — важнейших биоиндикаторов состояния окружающей среды. С 2020 года «Роснефть» реализует целевой инновационный проект «Оценка устойчивости арктических экосистем на основании исследования динамики состояния ключевых видов».

В программе экспедиции комплексные работы для определения состояния здоровья популяции, а также для получения информации об особенностях пространственного размещения вида. Ученые планируют установить фотоловушки и провести визуальный осмотр колоний птиц. Данные, которые будут получены в текущем году, позволят оценить трофические связи, усовершенствовать методику систематического мониторинга, а также восполнить пробел в научных знаниях о белой чайке в российской части ареала. Результаты проведенных исследований будут способствовать сохранению этого редкого вида.

