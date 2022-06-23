В Херсоне предложили депортировать украинцев из ЕС для мобилизации

В Херсонской области предложили депортировать украинцев из ЕС для мобилизации

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов предложил, чтобы власти Евросоюза (ЕС) рассмотретли депортации всех украинцев, находящихся на территории стран объединения, для мобилизации в ряды ВСУ. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, такая мера вызвана нежеланием жителей регионов юго-востока Украины вступать в ряды украинской армии или как-либо помогать ей. «Не мобилизации, а именно "могилизации"», — сказал он.

Также он отметил, что большая часть украинцев не понимает, из-за чего они должны идти на смерть, вступая в ряды ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).