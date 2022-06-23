Додон предсказал развал Евросоюза

Экс-президент Молдавии Додон заявил, что республика вряд ли станет членом Евросоюза

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Молдавия вряд ли станет членом Европейского союза (ЕС), а также предсказал развал объединения через 5-10 лет. Его цитирует ТАСС.

«Думаю, что власти уже готовят речи об историческом дне. Но мы это уже слышали в 2014 году, когда Молдавия подписала соглашение об ассоциации с ЕС, и все это закончилось ничем. Не думаю, что Молдавия станет членом ЕС в ближайшие годы», — заявил Додон.

Бывший президент также отметил, что Евросоюз может прекратить свое существование уже через 5-10 лет. «Мы видим, что происходит в сообществе: сегодня пало правительство в Болгарии, это ждет и другие страны ЕС. В то время как такие мощные страны, как Великобритания, покидают сообщество, Молдавия с ее проблемами, нерешенным приднестровским конфликтом торопится вступить в ЕС», — отметил он.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) официально рекомендовала предоставить Молдавии статус кандидата на вступление в ЕС. Лидеры страны Евросоюза должны одобрить это решение на саммите 23-24 июня.

В Приднестровье сближение Молдавии с Евросоюзом назвали «евроимитацией», отметив, что страна до сих пор не может наладить отношения с республикой.