Сближение Молдавии с ЕС назвали «евроимитацией»

Глава МИД ПМР Игнатьев назвал сближение Молдавии с Евросоюзом «евроимитацией»

Власти Молдавии имитируют сближение с Европейским Союзом (ЕС) вместо того, чтобы наладить отношения с Приднестровьем. Об этом заявил глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

По его словам, молдавская сторона не готова урегулировать проблемы с республикой, поскольку не исполнила около 180 соглашений, и теперь ей нечего предложить. Игнатьев также назвал позицию страны «очень слабой».

«И сегодня они занимаются так называемой евроинтеграцией, или евроимитацией, создавая проблемы людям, которые живут в Приднестровье, в том числе гражданам Молдавии», — заключил он.

Ранее лидеры стран ЕС заявили о намерении предоставить стране статус кандидата в организацию. Также Европейская комиссия рекомендовала предоставить аналогичный статус Украине.

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