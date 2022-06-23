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В ЛНР после обстрелов загорелся элеватор на 30 тысяч тонн зерна

В городе Рубежное ЛНР после обстрелов ВСУ загорелся элеватор на 30 тысяч тонн зерна

Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости

В городе Рубежное Луганской народной республики (ЛНР) после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся элеватор на 30 тысяч тонн зерна. Об этом сообщает РИА Новости.

Элеваторный комплекс принадлежит компании ООО «Голден агро», он открылся в 2020 году. В настоящее время в него попали снаряды, отмечается, что они были выпущены со стороны Лисичанска, который находится под контролем украинских военных.

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Местные жители сообщают, что последние попадания произошли «на днях», из хранилищ высыпалось большое количество сельскохозяйственной продукции. Над ней поднимается дым, она частично почернела.

Население Рубежного приезжает набрать себе зерна, поскольку в городе работают лишь несколько магазинов, у многих людей нет денег, поскольку украинские карты в населенном пункте не действуют.

Местная жительница приехала к элеватору на велосипеде с мешками, она рассказала агентству, что может покормить зерном кур или испечь из него хлеб. Некоторые ее соседи приезжают к хранилищам на машинах с прицепами.

Ранее власти Луганской народной республики сообщили, что Вооруженные силы Украины впервые за восемь лет (с 2014 года) обстреляли Зимогорье, украинские войска ударили по городу ракетой «Точка-У».

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Марина Совина
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