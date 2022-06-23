В Италии выступили против поставок оружия Киеву

Лидер правящей в Италии партии «Лига» Сальвини выступил против поставок оружия Киеву

Лидер правящей в Италии партии «Лига» Маттео Сальвини выступил против новых поставок оружия Киеву. Об этом сообщает радиостанция RTL.

«Помочь Украине защититься было целью всего мира с первой минуты (конфликта). Мы находимся на четвертом месяце войны, теперь уже большая часть стран мира и подавляющее большинство итальянцев считают, что говорить следует дипломатии, что самым сильным оружием вновь становится диалог… Поставки оружия до последнего — это, конечно, не решение проблемы», — сказал политик.

По словам Сальвини, продолжение конфликта на Украине станет катастрофой для пострадавших в ходе боевых действий беженцев и итальянских рабочих. «Тот, кто говорит о войне и оружии, ставит под угрозу сотни тысяч рабочих мест в Италии», — подчеркнул он.

Ранее итальянский сенат принял резолюцию по украинскому кризису. Вопрос поставок вооружений Украине отражен в тексте резолюции в «формулировке о широком вовлечении парламента» в одобрение новых военных поставок. Документ одобрили 219 голосами за при 20 против и 22 воздержавшихся.