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Италия приняла резолюцию по украинскому кризису

Сенат Итальянского парламента принял резолюцию по украинскому кризису

Фото: Filippo Monteforte / Reuters

Итальянский сенат принял резолюцию по украинскому кризису. Об этом сообщает РИА Новости.

Совету министров поставлена задача требовать от властей России «немедленного прекращения боевых действий» на Украине и вывода с территории страны всех военных подразделений, участвовать в процессе деэскалации и прилагать дипломатические усилия для поиска мирного урегулирования.

Вопрос поставок вооружений Украине отражен в тексте резолюции в «формулировке о широком вовлечении парламента» в одобрение новых военных поставок. Сообщения о положительном исходе по резолюции появились после выступления премьер-министра страны Марио Драги в сенате. Документ одобрили 219 голосами за при 20 против и 22 воздержавшихся.

Ранее Сенат и Министерство обороны Италии сообщили, что на них была совершена кибератака, ответственность за которую взяла на себя российская хакерская группировка Killnet. По информации СМИ, сайты ведомств стали недоступны в результате нападения хакеров. При этом, хакеры Killnet написали, что к взлому сайтов итальянских госорганов они непричастны, однако, они не несут ответственности за деятельность отдельных частей группировки.

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Марина Совина
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