В Прохладном начали капитальный ремонт детской школы искусств

Ремонт детской школы искусств «Лира» начали проводить в Прохладном, Кабардино-Балкария

Капитальный ремонт детской школы искусств «Лира» начали проводить в Прохладном, Кабардино-Балкария. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, 60-летнее здание восстанавливают по национальному проекту «Культура». Отмечается, что строители уже установили в учреждении новую кровлю, а подрядчики на данный момент приводят в порядок облик школы, пытаясь максимально сохранить ее архитектуру.

Помимо этого, внутри школы рабочие реконструируют сцену, обновляют полы, окна и двери, а также устанавливают кресла, сценическое оборудование и станки в хореографических залах. Вдобавок по проекту запланировано разместить противопожарную и охранную сигнализации и камеры видеонаблюдения.

Ранее стало известно о том, что в Нальчике отремонтируют Детскую музыкальную школу номер 2. Культурное учреждение, которое находится в историческом здании 1903 года постройки, решили благоустроить в честь его 60-летнего юбилея в 2022 году. В школе уже проводили косметический ремонт и меняли окна.