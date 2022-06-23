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Лавров заявил о нежелании Запада взаимодействовать с Россией

Министр иностранных дел Лавров заявил, что Запад не хочет взаимодействовать с Россией
Серей Лавров

Серей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о нежелании Запада взаимодействовать с Москвой в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии.

По словам Лаврова, Россия предлагала и продолжает предлагать честное взаимодействие по направлениям, представляющим взаимный интерес. «Они этого не хотят», — констатировал он.

Министр выразил мнение, что на данный момент западные страны находятся «в нервозном состоянии». «Пусть сами разбираются. Все, что от нас зависело, мы сделали», — сказал он. В частности, Евросоюз уверен в собственной правоте и непогрешимости, уверен Лавров. «Вопреки здравому смыслу ежедневно, постоянно "долбят в одну точку": что они должны нанести "поражение" России и, видимо, Белоруссии в том числе», — заключил глава МИД.

В этой же беседе Лавров сказал, что генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш своими действиями затягивает продовольственный кризис. В частности, он обвинил генсека ООН в том, что тот не дает возможности быстрее направить зерно.

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Марина Совина
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