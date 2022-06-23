Правительство решило пожалеть валютных нарушителей

Правительство России захотело ввести мораторий на ответственность за валютные нарушения

Правительство решило пожалеть нарушителей валютного законодательство и ввести мораторий на применение административной ответственности к ним, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев, которого цитирует РБК.

Предполагается, что послабление коснется экспортеров, попавших под действие санкций — необязательно напрямую. «Причем не только к санкционным компаниям, но и в целом, потому что компания может показать, что платеж должен прийти, но не пришел. И тогда просто вводится мораторий до конца 2022 года», — отметил Моисеев.

По его словам, поправки к закону о валютном регулировании планируется внести в Госдуму в конце июня с тем, чтобы нижняя палата парламента приняла их до конца весенней сессии.

Послабления будут касаться таких нарушений, как купля-продажа иностранной валюты в обход банков, перевод денежных средств без открытия банковского счета, отказ от репатриации валютной выручки, невыполнение обязательств по внешнеторговому договору, невозврат средств за неввезенные в Россию импортные товары.

В апреле Госдума приняла в первом чтении поправки в действующее законодательство, снижающие административные штрафы за валютные нарушения с 75-100 процентов от суммы до 20-40 процентов, а также с 3-10 до 3-5 процентов — за нерепатриацию рублевой экспортной выручки.

Ударная волна



