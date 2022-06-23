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Tele2 отказался от повышения цены на безлимитный тариф после проверки

Tele2 отказался от 70-процентного повышения цены на безлимитный тариф после проверки

Фото: Maksim Konstantinov/ Globalloookpress.com

Мобильный оператор Tele2 отказался от 70-процентного повышения цены на безлимитный тариф после проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минцифры, об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

«Минцифры отреагировало на появившиеся накануне сообщения об увеличении в полтора раза стоимости безлимитных тарифов Tele2 и обсудило эту ситуацию с оператором», — уточнили в ведомстве. Там добавили, что оператор не будет повышать тариф более чем на 50 рублей.

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В Tele2 пояснили, что компания предлагала клиентам пересмотреть подход к потреблению безлимитных тарифов и более осознанно использовать услуги. Уточнялось, что большинству пользователей требуется конкретный объем трафика, а открытая линейка пакетов позволяет выбрать тариф, удовлетворяющий потребности в полном объеме. Оператор также сообщал, что клиенты могут сохранить текущую цену в случае единовременной оплаты за полгода, либо пользоваться безлимитом по новой стоимости.

Ранее стало известно, что Минцифры и Федеральная антимонопольная служба проведут проверку обоснованности резкого повышения цен на ряд тарифов из линейки Tele2. Уточняется, что в случае, если рост стоимости тарифов не будет соответствовать росту индекса потребительских цен, оператору может грозить антимонопольное расследование.

Во вторник, 21 июня, некоторые клиенты Tele2 получили сообщения, в котором оператор предупредил их о значительном повышении тарифов. Так, тариф «Безлимит» подорожал с 450 рублей за месяц использования до 750 рублей.

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Марина Совина
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