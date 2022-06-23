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Стал известен размер выплат сотрудникам российского Nike после ухода бренда

Американский бренд Nike выплатит российским сотрудникам 10 месячных зарплат

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Американский производитель спортивной одежды и обуви Nike выплатит российским сотрудникам компенсации после ухода бренда с отечественного рынка. Размер выплат стал известен администраторам Telegram-канала «Осторожно новости».

По информации паблика, работники марки, которые трудились на компанию более двух лет, единовременно получат 10 месячных зарплат. В то же время для сотрудников, проработавших в ретейлере больше пяти лет, выделят 12 месячных зарплат. О таком решении руководство производителя объявило 23 июня.

При этом окончательные суммы выплат работники узнают 24 июня, когда получат на руки расчетные листы.

Ранее стало известно, что Nike окончательно уйдет с российского рынка. Причины такого решения не называются. Журналисты Reuters не объявили точную дату закрытия магазинов указанной марки в стране.

О приостановке продаж продукции российским покупателям также объявила испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.

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Майя Пономаренко
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