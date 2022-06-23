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ЦБ признал неэффективными ограничения банковской комиссии для магазинов

ЦБ признал отсутствие выгоды для покупателей от ограничения комиссии для магазинов

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Первая замглавы Центробанка Ольша Скоробогатова в интервью ТАСС признала неэффективными введенные государством ограничения на размер комиссии за эквайринг, которую магазины платят обслуживающим их банкам.

Ранее ЦБ до конца лета ограничил размер комиссии уровнем в один процент за эквайринг при оплате некоторых категорий товаров и услуг. Ожидалось, что это позволит торговым точкам снизить цены на величину экономии.

По словам Скоробогатовой, такая мера не дала ожидавшегося эффекта: «Мы второй раз вводим такие ограничения, первый был во время пандемии. Оба раза показали, что к этому нужно прибегать только в крайних случаях. Временно такие вещи можно делать, но точно не постоянно».

ЦБ не планирует продлевать срок действия льготных комиссий после 31 августа, отметила Скоробогатова. Также она рассказала, что в России эквайринг развивался по отличной от западной модели: если в Европе платежную инфраструктуру создавали торговые точки, в России этим занимались банки.

«Две абсолютно разные модели. Российские банки уже понесли и несут большие затраты, делая работающие программы лояльности с кэшбеками и так далее. Благодаря этому люди получают реальную выгоду. Что мы увидели после наших последних ограничений? Многие банки свернули программы лояльности, отменили кэшбеки. В результате пострадал именно потребитель. Мы точно не хотим, чтобы условия или финансовые сервисы для наших граждан ухудшались», — заключила Скоробогатова, добавив, что ограничение комиссии не привело к снижению цен магазинами.

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Платон Щукин
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