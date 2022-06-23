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Судимый мужчина проследил за россиянкой и задушил ее дома

В Новосибирске судимый мужчина пойдет под суд за изнасилование и убийство девушки

Кадр: СУ СК РФ по Новосибирской области

В Новосибирске 30-летний ранее судимый местный житель предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании и убийстве 24-летней девушки. Об этом в четверг, 23 июня, «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Кристина Зязева.

По данным ведомства, 20 октября 2021 года пьяный обвиняемый на улице Ивана Севастьянова проследил за девушкой, которая возвращалась домой. Мужчина представился соседом и обманом проник в ее квартиру. Зайдя внутрь, он набросился на девушку, повалил на диван и жестоко избил, после чего изнасиловал. Обвиняемый задушил жертву, украл ее дорогостоящий телефон и скрылся с места преступления.

Мужчину поместили в СИЗО на время следствия, он свою вину не признает.

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Екатерина Власова
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