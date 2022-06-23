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На командира батареи ВСУ завели дело за обстрелы мирных жителей ЛНР

СКР возбудил дело против командира батареи ВСУ Панченко за приказы об обстреле домов в ЛНР

Фото: РИА Новости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира батареи 115-й отдельной механизированной бригады резерва Генштаба Вооруженных сил Украины лейтенанта Романа Панченко. Об этом сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

Расследование против военнослужащего из войсковой части А-4053 ведется по статье 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»), наказывается лишением свободы на срок до 20 лет.

По данным следствия, в мае 2022 года Панченко неоднократно отдавал приказы подчиненным стрелять из артиллерийских орудий по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры в Северодонецке Луганской народной республики. Обстрелы велись с помощью корректировщика огня. В результате были разрушены дома мирных жителей.

На допросе Панченко признал, что был осведомлен о нахождении в зоне обстрелов более двух тысяч гражданских лиц, которые могут погибнуть. Следователи работают со свидетелями.

24 февраля Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Любовь Ширижик
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