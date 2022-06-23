Оценен переезд принца Уильяма и Кейт Миддлтон в более скромный дом

Королевские эксперты оценили переезд принца Уильяма и Кейт Миддлтон в более скромный дом

В Британии оценили переезд принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон в коттедж Аделаида в Виндзоре. По сравнению с предыдущим жильем пары, их новый загородный дом выглядит более скромно, уточняет Express со ссылкой на подкаст Royally Obsessed.

Герцог и герцогиня Кембриджские вместе с детьми собираются переехать из Лондона летом 2022 года. Королевские эксперты Роберта Фиорито и Рейчел Боуи отметили, что виндзорский особняк с четырьмя спальнями значительно отличается по размеру от резиденции Анмер Холл и Кенсингтонского дворца, в которых привыкли жить принц Уильям и Кейт.

«Коттедж Аделаида больше напоминает здание небольшой школы. Крайне удивительно, что они выбрали его в качестве нового жилья», — отметила Боуи. Отмечается, что в прошлом виндзорским домом пользовался Питер Таунсенд — любовник принцессы Маргарет, за которого она не могла выйти замуж из-за статуса разведенного мужчины.

Ранее сообщалось, что решение принца Уильяма и Кейт Миддлтон переехать связано желанием пары быть ближе к королеве Елизавете. Монарх проживает в Виндзорском замке, который находится в десяти минутах ходьбы от нового дома ее внука.