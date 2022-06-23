США обвинили Россию в поставках удобрений по заниженным ценам

Минторг США обвинил Россию в поставках азотных удобрений по заниженным ценам

Министерство торговли США заявило, что российские азотные удобрения — карбамидо-аммиачная смесь (КАС) — продавались в стране по заниженным ценам. Соответствующие обвинения изложены в документе в официальном издании американского правительства Federal Register в разделе для публичного ознакомления. Он должен быть опубликован 24 июня.

Подобная ситуация позволяет ведомству ввести антидемпинговые пошлины. К выводам оно пришло на основании расследования, охватывающего период с апреля 2020 по март 2021 года.

В документе, помимо прочего, приводятся данные о разнице между нормальной ценой товара на внутреннем рынке и экспортной ценой, так называемой демпинговой марже, для нескольких производителей. Для компании «Акрон» приведен показатель около 8 процентов, компаний «Азот», «Невинномысский Азот» и EuroChem — почти 24 процента, а компании «КуйбышевАзот» — почти 123 процента.

В августе ситуация с ценами на КАС стала поводом для того, чтобы поставить под сомнение рыночный статус российской экономики. Изучить вопрос Минторг тогда решил после обращения ряда американских компаний. О возможности введения пошлин стало известно в декабре.