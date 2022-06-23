Школьнице выстрелили в голову на Урале

Неизвестный выстрелил в голову десятилетней школьнице на Урале

Неизвестный выстрелил в голову десятилетней школьнице на Урале — пострадавшая находится в больнице, а преступник в розыске; возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 23 июня, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области.

По данным издания E1.ru, инцидент произошел вечером 22 июня. Несколько подростков гуляли на улице и в какой-то момент они услышали странный звук, в этот же миг их общая знакомая упала с ранением головы.

В СКР пояснили, что возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство малолетнего». Расследование уголовного дела находится на контроле регионального следственного управления. В пресс-службе МВД по региону «Ленте.ру» объяснили, что после случившегося был проведен подворово-поквартирный обход, опрошены возможные свидетели и очевидцы. Следственно-оперативная группа ОВД работала на месте под руководством начальника отдела полиции подполковника Сергея Анисимова.

Характер ранения и предполагаемое оружие пока не установили.

Мировая история санкций



