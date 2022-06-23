В Британии рассказали о позиции Франции и Германии по Украине

Spectator сообщил, что Франция и Германия решили держаться в стороне от Украины

Британский журнал Spectator рассказал о позиции Франции и Германии по Украине. По словам обозревателя Эндрю Теттенборна, Париж и Берлин решили держаться в стороне и оставить Киев наедине с Россией.

Автор публикации указал, что в Европейском союзе (ЕС) по поводу поддержки украинской стороны произошел раскол. В качестве примера он привел результаты исследования Европейского совета по международным отношениям. По их результатам, большинство немцев и французов выступают за скорейшее достижение мирного урегулирования.

«Откровенно говоря, это означает, что они выбрали держаться в стороне и оставить Украину наедине с Россией в попытке договориться о наиболее приемлемых условиях из возможных», — сообщил Теттенборн.

Он добавил, что аналогичных взглядов придерживаются Швеция и Италия, а наиболее бескомпромиссную позицию заняли Литва и Польша.

Ранее газета The New York Times писала, что главы стран Евросоюза разошлись во мнениях относительно того, должна ли Украина «одержать победу» над Россией и, в частности, о том, стоит ли наделять ее статусом кандидата на вступление в ЕС и ускорить поставки оружия.