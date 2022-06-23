Посол России в Софии ответила на обвинения в свержении правительства

Посол РФ в Софии сочла обвинения премьера Болгарии «удобным объяснением» вотума недоверия

Выдвинутые болгарским премьер-министром обвинения в «свержении правительства» на фоне вынесения ему вотума недоверия — удобное объяснение сложившейся ситуации для властей страны. Так прозвучавшие в ее адрес упреки в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировала посол России в Софии Элеонора Митрофанова, ее слова приводит РИА Новости.

Отвечая на нападки, дипломат высказала мнение, что ее сейчас удобно обвинять — особенно, учитывая тот факт, что «сейчас вообще Россия во всем виновата».

Митрофанова поделилась своими наблюдениями и указала, что в прошлом году в стране наблюдался правительственный и парламентский кризис, в ходе которого трижды проходили выборы в парламент. Собеседница телеканала добавила, что парламент объединяет очень разнонаправленные партии, однако ради Болгарии все же было создано коалиционное правительство.

«Но когда начались трудности и антироссийская истерия — а традиционно народ Болгарии очень хорошо относится к России, — и то, что Болгария встала в первых рядах поддержки санкций, у многих здесь вызывало, как минимум, недоумение», — подчеркнула она.

Комментируя текущую ситуацию, дипломат добавила, что в стране фиксируют «достаточно тяжелые» показатели инфляции. Кроме того, на повестке дня оставался вопрос Северной Македонии. «Болгария не поддерживает вступление Северной Македонии в Европейский союз по ряду исторических причин. Это две принципиальные вещи, по поводу которых в парламенте было большое несогласие», — заявила Митрофанова, объясняя причины вотума недоверия правительству.

Ранее парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия коалиционному правительству премьер-министра страны Кирилла Петкова. Его выдвинула партия Пеевски, партия «Есть такой народ» еще до этого вышла из коалиции.

Комментируя ситуацию, Петков позже возложил ответственность на произошедшее на трех болгарских политиков и посла России в Софии Элеонору Митрофанову.