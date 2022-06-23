Петербурженку с ребенком-аутистом шваброй выгнали из парка

В Петербурге сотрудник парка шваброй выгнал мать с ребенком-аутистом и попал на видео

В Санкт-Петербурге ребенка с аутизмом и его мать прогнал с пристани шваброй сотрудник парка. Об инциденте в четверг, 23 июня, сообщает «Фонтанка» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на территории Елагина острова. Петербурженка Людмила с пятилетним сыном хотела посидеть на пристани — это было частью традиционного маршрута, которые обычно придумывают себе дети с расстройством аутистического спектра, поясняет издание.

«Перед нами выросла метла и парень лет двадцати, который начал орать. Он тут же начал нас выгонять, махать шваброй перед ребенком, несколько раз ему попал по ногам. Сын очень испугался, упал, начал рыдать и кататься по пристани, а унести его я не могла — он уже довольно большой», — описала женщина случившееся и предоставила видео, на котором запечатлен сам инцидент.

Она также утверждает, что молодой человек предлагал им «проваливать», а когда услышал об аутизме мальчика, заявил, что «таких детей усыплять».

Директор парка принес свои извинения за произошедшее и обещал уволить сотрудника.

В июле 2021 года жительница Санкт-Петербурга пыталась выгнать с детской площадки в Красносельском районе детей с особенностями развития. Она отметила, что ее дочь испугалась, увидев ребенка с инвалидностью, и потребовала от взрослых, чтобы те увели своих подопечных.