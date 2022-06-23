В группе «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте» появился чат-бот для поиска людей и добровольцев

Социальная сеть «ВКонтакте» совместно с телефонным оператором «Билайн» и отрядом «ЛизаАлерт» запустили чат-бота для поиска пропавших людей. Об этом стало известно из пресс-релиза соцсети.

Чат-бот появится в официальном сообществе поискового отряда во «ВКонтакте». Чтобы запустить бот, нужно написать ему слово «Привет». Робот может посоветовать, что делать при пропаже человека и как себя вести в экстренных ситуациях подобного рода.

Помимо этого, в чат-бот могут писать желающие вступить добровольцами в отряд. «ЛизаАлерт» работает в разных регионах России. По данным соцсети, чат-бот позволит снизить нагрузку на горячую линию отряда.

«Для нас жизненно важно постоянно развиваться, участвовать в системных партнерствах, привлекать опыт крупного бизнеса и возможности современных технологий», — заявил председатель «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

Ранее соцсеть «ВКонтакте» запустила новое мобильное приложение для безлимитных видеоконференций. Приложение, доступное для смартфонов на системах iOS и Android, представила платформа «VK Звонки». Для компьютеров новая функция доступна в отдельной веб-версии. Более того, подключиться к звонку можно без аккаунта в соцсети.